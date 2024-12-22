سعر BitCone (CONE)
سعر BitCone (CONE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 674.21K. يتم تحديث سعر CONE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BitCone الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.12K
- تغيير سعر BitCone خلال اليوم هو +11.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 587.29B
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خلال اليوم، كان سعر BitCone مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BitCone مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BitCone مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BitCone مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+11.03%
|30 يوم
|$ 0
|+1.28%
|60 يوم
|$ 0
|-23.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BitCone: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.51%
+11.03%
+6.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BitCone (CONE) is a community utility token made by Cones, for Cones. 608 Billion tokens were created to parallel the 608 Cone Head - Reddit Collectible Avatars. The token is governed democratically, so every decision is voted on via Conemunity Polls. BitCones can be earned through Avatar Airdrops, Community Events and "BitCone Mining", a revolutionary automated content monetization platform, that incentivizes user engagement in r/ConeHeads and other participating subReddits. BitCones can also be utilized to Trade & List Reddit Collectible Avatars NFT on our very own NFT Marketplace - Avatarmate.xyz!
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