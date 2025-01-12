احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BBK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BBK.

سعر Bitci Bonk (BBK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.07K . يتم تحديث سعر BBK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitci Bonk الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.76K - تغيير سعر Bitci Bonk خلال اليوم هو +3.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 777.78M

أداء سعر Bitci Bonk (BBK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitci Bonk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitci Bonk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitci Bonk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitci Bonk مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.05% 30 يوم $ 0 +39.78% 60 يوم $ 0 +47.57% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bitci Bonk (BBK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitci Bonk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +3.05% تغير السعر (7 أيام) +21.90%

معلومات سوق Bitci Bonk (BBK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: