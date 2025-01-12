سعر Bitci Bonk (BBK)
سعر Bitci Bonk (BBK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.07K. يتم تحديث سعر BBK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitci Bonk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.76K
- تغيير سعر Bitci Bonk خلال اليوم هو +3.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 777.78M
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خلال اليوم، كان سعر Bitci Bonk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitci Bonk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitci Bonk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitci Bonk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.05%
|30 يوم
|$ 0
|+39.78%
|60 يوم
|$ 0
|+47.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitci Bonk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+3.05%
+21.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BBK is a digital asset that stands out as the first meme token project officially listed on Simitciswap, a decentralized exchange developed on the Bitcichain network. With the rising popularity of the Bitcichain network and meme token projects, the community's interest in digital assets has been steadily growing. BBK was created with the goal of engaging and empowering the community through a fun and interactive token experience. As a meme token and community-driven project, it not only serves as a trading asset but also fosters participation in various community events and reward mechanisms. BBK aims to be at the forefront of meme token culture while offering real use cases within the blockchain ecosystem.
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