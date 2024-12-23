سعر Bingus The Cat (BINGUS)
سعر Bingus The Cat (BINGUS) المباشر لليوم هو USD 0.00137522. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.38M. يتم تحديث سعر BINGUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bingus The Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 415.78
- تغيير سعر Bingus The Cat خلال اليوم هو -0.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M
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خلال اليوم، كان سعر Bingus The Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bingus The Cat مقابل USD هو $ -0.0009745739 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bingus The Cat مقابل USD هو $ -0.0007888429 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bingus The Cat مقابل USD هو $ +0.00095720698005774994 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.63%
|30 يوم
|$ -0.0009745739
|-70.86%
|60 يوم
|$ -0.0007888429
|-57.36%
|90 يوم
|$ +0.00095720698005774994
|+228.99%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bingus The Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.59%
-0.63%
-34.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Solana’s Favorite Hairless Cat - BING BONG BING BONG
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