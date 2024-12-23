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سعر Bingus The Cat (BINGUS) المباشر لليوم هو USD 0.00137522 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.38M . يتم تحديث سعر BINGUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bingus The Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 415.78 - تغيير سعر Bingus The Cat خلال اليوم هو -0.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M

أداء سعر Bingus The Cat (BINGUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bingus The Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bingus The Cat مقابل USD هو $ -0.0009745739 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bingus The Cat مقابل USD هو $ -0.0007888429 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bingus The Cat مقابل USD هو $ +0.00095720698005774994 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.63% 30 يوم $ -0.0009745739 -70.86% 60 يوم $ -0.0007888429 -57.36% 90 يوم $ +0.00095720698005774994 +228.99%

تحليل سعر Bingus The Cat (BINGUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bingus The Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00136486$ 0.00136486 $ 0.00136486 24 ساعة مرتفع $ 0.00143807$ 0.00143807 $ 0.00143807 عالية طوال الوقت $ 0.00942343$ 0.00942343 $ 0.00942343 تغير السعر (1 ساعة) -1.59% تغير السعر (1يوم) -0.63% تغير السعر (7 أيام) -34.67%

معلومات سوق Bingus The Cat (BINGUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: