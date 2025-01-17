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سعر binancedog (BINANCEDOG) المباشر لليوم هو USD 0.00017432 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BINANCEDOG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق binancedog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 560.75K - تغيير سعر binancedog خلال اليوم هو -9.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر binancedog (BINANCEDOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر binancedog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر binancedog مقابل USD هو $ -0.0000897122 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر binancedog مقابل USD هو $ -0.0001169346 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر binancedog مقابل USD هو $ -0.0005313674593944584 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.29% 30 يوم $ -0.0000897122 -51.46% 60 يوم $ -0.0001169346 -67.08% 90 يوم $ -0.0005313674593944584 -75.29%

تحليل سعر binancedog (BINANCEDOG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر binancedog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00017104$ 0.00017104 $ 0.00017104 24 ساعة مرتفع $ 0.00019771$ 0.00019771 $ 0.00019771 عالية طوال الوقت $ 0.00717999$ 0.00717999 $ 0.00717999 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) -9.29% تغير السعر (7 أيام) -9.35%

معلومات سوق binancedog (BINANCEDOG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: