سعر BIM (BIM)
سعر BIM (BIM) المباشر لليوم هو USD 1.15. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.17M. يتم تحديث سعر BIM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BIM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.93K
- تغيير سعر BIM خلال اليوم هو +0.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 31.79M
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خلال اليوم، كان سعر BIM مقابل USD هو $ +0.00621891 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BIM مقابل USD هو $ +0.0102568500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BIM مقابل USD هو $ +0.0112081300 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BIM مقابل USD هو $ +0.015475993205231 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00621891
|+0.54%
|30 يوم
|$ +0.0102568500
|+0.89%
|60 يوم
|$ +0.0112081300
|+0.97%
|90 يوم
|$ +0.015475993205231
|+1.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BIM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.94%
+0.54%
+0.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The BIM Token is the governance token for the team and its objectives. It is the central asset that links all BIM project stakeholders, in order to perpetuate the virtuous cycle of value creation around which BIM was invented. The token's usefulness is twofold: on the one hand, token holders have the right to vote on important governance decisions. Secondly, a portion of all revenues generated by the BIM Exchange protocol goes towards our incentive programs for token holders. Incentives are paid on a regular basis.
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