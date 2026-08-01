سعر BigStrategy Inc اليوم

السعر المباشر لمشروع BigStrategy Inc (BSTR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BSTR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BSTR.

يحتل BigStrategy Inc حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,794.19، مع عرض متداول قدره 1.00B BSTR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BSTR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00318028، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BSTR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BigStrategy Inc (BSTR)

القيمة السوقية $ 11.79K$ 11.79K $ 11.79K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.79K$ 11.79K $ 11.79K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BigStrategy Inc هي $ 11.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BSTR يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.79K.