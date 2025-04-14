سعر Biaoqing (BIAO)
سعر Biaoqing (BIAO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 97.52K. يتم تحديث سعر BIAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Biaoqing الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Biaoqing خلال اليوم هو -2.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Biaoqing مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Biaoqing مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Biaoqing مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Biaoqing مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.71%
|30 يوم
|$ 0
|-52.17%
|60 يوم
|$ 0
|-71.33%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Biaoqing: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-2.71%
-3.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Biaoqing ($BIAO) is a memecoin on the Ethereum blockchain, inspired by the most famous Chinese meme representing facial expressions. Launched on June 9, 2024, this memecoin aims to embody Eastern meme culture, which is often underrepresented in the crypto space dominated by Western memes. The $BIAO token has no transaction tax, its liquidity was fully burnt at launch, and the contract was renounced, making it a fully decentralized memecoin. The ultimate goal of the $BIAO token is to become a prominent memecoin that can compete with the biggest names in the sector. Its originality makes it appealing to Eastern audiences and crypto investors looking for something new.
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