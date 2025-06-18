سعر Bettensor (SN30)
سعر Bettensor (SN30) المباشر لليوم هو USD 1.67. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.15M. يتم تحديث سعر SN30 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bettensor الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Bettensor خلال اليوم هو -4.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.29M
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خلال اليوم، كان سعر Bettensor مقابل USD هو $ -0.087056084121797 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bettensor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bettensor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bettensor مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.087056084121797
|-4.95%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bettensor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
-4.95%
-18.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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