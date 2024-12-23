سعر BERF (BERF)
سعر BERF (BERF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 293.59K. يتم تحديث سعر BERF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BERF الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.10K
- تغيير سعر BERF خلال اليوم هو -2.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.00M
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خلال اليوم، كان سعر BERF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BERF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BERF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BERF مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.95%
|30 يوم
|$ 0
|-21.73%
|60 يوم
|$ 0
|-37.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BERF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.39%
-2.95%
-22.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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