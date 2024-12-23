سعر BeeZee (BZE)
سعر BeeZee (BZE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 215.42K. يتم تحديث سعر BZE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BeeZee الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.28K
- تغيير سعر BeeZee خلال اليوم هو -5.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 259.39M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BZE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BZE.
خلال اليوم، كان سعر BeeZee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BeeZee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BeeZee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BeeZee مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.28%
|30 يوم
|$ 0
|-34.35%
|60 يوم
|$ 0
|-38.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BeeZee: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.17%
-5.28%
-23.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BZE is community-driven blockchain built with Cosmos SDK offering fast transactions and multiple on-chain and off-chain features
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BZE إلى AUD
A$--
|1 BZE إلى GBP
￡--
|1 BZE إلى EUR
€--
|1 BZE إلى USD
$--
|1 BZE إلى MYR
RM--
|1 BZE إلى TRY
₺--
|1 BZE إلى JPY
¥--
|1 BZE إلى RUB
₽--
|1 BZE إلى INR
₹--
|1 BZE إلى IDR
Rp--
|1 BZE إلى PHP
₱--
|1 BZE إلى EGP
￡E.--
|1 BZE إلى BRL
R$--
|1 BZE إلى CAD
C$--
|1 BZE إلى BDT
৳--
|1 BZE إلى NGN
₦--
|1 BZE إلى UAH
₴--
|1 BZE إلى VES
Bs--
|1 BZE إلى PKR
Rs--
|1 BZE إلى KZT
₸--
|1 BZE إلى THB
฿--
|1 BZE إلى TWD
NT$--
|1 BZE إلى CHF
Fr--
|1 BZE إلى HKD
HK$--
|1 BZE إلى MAD
.د.م--