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سعر BeethovenX sFTMX (SFTMX) المباشر لليوم هو USD 1.12 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.08M . يتم تحديث سعر SFTMX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BeethovenX sFTMX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 565.76K - تغيير سعر BeethovenX sFTMX خلال اليوم هو +0.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 19.82M

أداء سعر BeethovenX sFTMX (SFTMX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BeethovenX sFTMX مقابل USD هو $ +0.00291801 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BeethovenX sFTMX مقابل USD هو $ +0.3875342240 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BeethovenX sFTMX مقابل USD هو $ +0.4789767360 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BeethovenX sFTMX مقابل USD هو $ +0.3883584905134162 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00291801 +0.26% 30 يوم $ +0.3875342240 +34.60% 60 يوم $ +0.4789767360 +42.77% 90 يوم $ +0.3883584905134162 +53.08%

تحليل سعر BeethovenX sFTMX (SFTMX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BeethovenX sFTMX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.083$ 1.083 $ 1.083 24 ساعة مرتفع $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 عالية طوال الوقت $ 1.67$ 1.67 $ 1.67 تغير السعر (1 ساعة) -0.80% تغير السعر (1يوم) +0.26% تغير السعر (7 أيام) -28.18%

معلومات سوق BeethovenX sFTMX (SFTMX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: