شعار BeethovenX sFTMX

سعر BeethovenX sFTMX (SFTMX)

USD

مخطط سعر BeethovenX sFTMX (SFTMX) المباشر

$1.12
$1.12$1.12
+0.20%(1D)

سعر BeethovenX sFTMX (SFTMX) لليوم

سعر BeethovenX sFTMX (SFTMX) المباشر لليوم هو USD 1.12. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.08M. يتم تحديث سعر SFTMX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BeethovenX sFTMX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 565.76K
- تغيير سعر BeethovenX sFTMX خلال اليوم هو +0.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 19.82M

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أداء سعر BeethovenX sFTMX (SFTMX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BeethovenX sFTMX مقابل USD هو $ +0.00291801 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BeethovenX sFTMX مقابل USD هو $ +0.3875342240 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BeethovenX sFTMX مقابل USD هو $ +0.4789767360 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BeethovenX sFTMX مقابل USD هو $ +0.3883584905134162 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00291801+0.26%
30 يوم$ +0.3875342240+34.60%
60 يوم$ +0.4789767360+42.77%
90 يوم$ +0.3883584905134162+53.08%

تحليل سعر BeethovenX sFTMX (SFTMX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BeethovenX sFTMX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.083
$ 1.083$ 1.083

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.67
$ 1.67$ 1.67

-0.80%

+0.26%

-28.18%

معلومات سوق BeethovenX sFTMX (SFTMX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 22.08M
$ 22.08M$ 22.08M

$ 565.76K
$ 565.76K$ 565.76K

19.82M
19.82M 19.82M

ما هو BeethovenX sFTMX ( SFTMX )

Our liquid staking solution allows users to stake FTM and get a fungible liquid token(sFTMX) back that shows their claim to the underlying staked assets. We work with the ecosystem projects to ensure wide usability of these tokens on DEXs, lending/borrowing protocols, yield aggregators and more.

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المصدر BeethovenX sFTMX (SFTMX)

الموقع الرسمي

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عملة SFTMX إلى العملات المحلية

1 SFTMX إلى AUD
A$1.7808
1 SFTMX إلى GBP
0.8848
1 SFTMX إلى EUR
1.064
1 SFTMX إلى USD
$1.12
1 SFTMX إلى MYR
RM5.04
1 SFTMX إلى TRY
39.4016
1 SFTMX إلى JPY
¥175.1008
1 SFTMX إلى RUB
115.1472
1 SFTMX إلى INR
95.1328
1 SFTMX إلى IDR
Rp18,064.5136
1 SFTMX إلى PHP
65.9008
1 SFTMX إلى EGP
￡E.56.9968
1 SFTMX إلى BRL
R$6.8096
1 SFTMX إلى CAD
C$1.6016
1 SFTMX إلى BDT
133.2912
1 SFTMX إلى NGN
1,733.7376
1 SFTMX إلى UAH
46.7824
1 SFTMX إلى VES
Bs57.12
1 SFTMX إلى PKR
Rs310.4976
1 SFTMX إلى KZT
585.7712
1 SFTMX إلى THB
฿38.304
1 SFTMX إلى TWD
NT$36.5456
1 SFTMX إلى CHF
Fr0.9968
1 SFTMX إلى HKD
HK$8.7024
1 SFTMX إلى MAD
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