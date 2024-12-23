سعر BeethovenX sFTMX (SFTMX)
سعر BeethovenX sFTMX (SFTMX) المباشر لليوم هو USD 1.12. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.08M. يتم تحديث سعر SFTMX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BeethovenX sFTMX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 565.76K
- تغيير سعر BeethovenX sFTMX خلال اليوم هو +0.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 19.82M
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خلال اليوم، كان سعر BeethovenX sFTMX مقابل USD هو $ +0.00291801 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BeethovenX sFTMX مقابل USD هو $ +0.3875342240 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BeethovenX sFTMX مقابل USD هو $ +0.4789767360 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BeethovenX sFTMX مقابل USD هو $ +0.3883584905134162 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00291801
|+0.26%
|30 يوم
|$ +0.3875342240
|+34.60%
|60 يوم
|$ +0.4789767360
|+42.77%
|90 يوم
|$ +0.3883584905134162
|+53.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BeethovenX sFTMX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.80%
+0.26%
-28.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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