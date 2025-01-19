سعر Basket (BSKT)
سعر Basket (BSKT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BSKT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Basket الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.47K
- تغيير سعر Basket خلال اليوم هو +1.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Basket مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Basket مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Basket مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Basket مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.54%
|30 يوم
|$ 0
|-12.65%
|60 يوم
|$ 0
|-42.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Basket: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.05%
+1.54%
+14.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BSKT tracks the top assets across the Solana ecosystem, eliminating the need to track and analyze individual coins while ensuring you are well positioned for Solana’s expected long term growth. Beat the market - while BSKT does all the work.
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