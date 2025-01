ما هو Basket ( BSKT )

BSKT tracks the top assets across the Solana ecosystem, eliminating the need to track and analyze individual coins while ensuring you are well positioned for Solana’s expected long term growth. Beat the market - while BSKT does all the work.

المصدر Basket (BSKT) الموقع الرسمي