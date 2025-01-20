سعر BarkCoin (BARK)
سعر BarkCoin (BARK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BARK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BarkCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.03
- تغيير سعر BarkCoin خلال اليوم هو -9.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BarkCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BarkCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BarkCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BarkCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.01%
|30 يوم
|$ 0
|+14.08%
|60 يوم
|$ 0
|-60.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BarkCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.89%
-9.01%
+20.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bark is crypto token that donates to animals in need via animal shelters and group donations! Every week we take a poll for our community on an animal shelter in need that we will then donate to!
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