احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BCAT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BCAT.

سعر BananaCat (BCAT) المباشر لليوم هو USD 0.00518444 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.94M . يتم تحديث سعر BCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BananaCat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 138.46K - تغيير سعر BananaCat خلال اليوم هو -3.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 944.52M

أداء سعر BananaCat (BCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BananaCat مقابل USD هو $ -0.000166075630426813 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BananaCat مقابل USD هو $ -0.0022704166 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BananaCat مقابل USD هو $ +0.0014671156 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BananaCat مقابل USD هو $ +0.0031881839174794674 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000166075630426813 -3.10% 30 يوم $ -0.0022704166 -43.79% 60 يوم $ +0.0014671156 +28.30% 90 يوم $ +0.0031881839174794674 +159.71%

تحليل سعر BananaCat (BCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BananaCat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00510582$ 0.00510582 $ 0.00510582 24 ساعة مرتفع $ 0.00561501$ 0.00561501 $ 0.00561501 عالية طوال الوقت $ 0.01477747$ 0.01477747 $ 0.01477747 تغير السعر (1 ساعة) -1.32% تغير السعر (1يوم) -3.10% تغير السعر (7 أيام) -42.04%

معلومات سوق BananaCat (BCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: