سعر AVINOC (AVINOC)
سعر AVINOC (AVINOC) المباشر لليوم هو USD 0.03925475. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.56M. يتم تحديث سعر AVINOC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AVINOC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.20K
- تغيير سعر AVINOC خلال اليوم هو -1.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 167.02M
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خلال اليوم، كان سعر AVINOC مقابل USD هو $ -0.00043557803568825 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AVINOC مقابل USD هو $ -0.0057780872 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AVINOC مقابل USD هو $ -0.0125328758 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AVINOC مقابل USD هو $ -0.03929220539509836 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00043557803568825
|-1.09%
|30 يوم
|$ -0.0057780872
|-14.71%
|60 يوم
|$ -0.0125328758
|-31.92%
|90 يوم
|$ -0.03929220539509836
|-50.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AVINOC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.49%
-1.09%
-18.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AVINOC is a consistent, integrated and permissionless base data layer for decentralized, transparent and worldwide coordination of business flights within the general aviation, to achieve optimal utilization and reduce costs significantly. Every user involved in AVINOC possesses a local copy of all relevant data. This creates new opportunities for global, direct, permissionless, and fast communication between participants involved in the complex aviation business. AVINOC makes all necessary information of availability of staff and equipment visible in a decentralized manner. Efforts for communication and coordination can be reduced to a minimum or, in most cases, they can be totally eliminated.
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€0.0372920125
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RM0.176646375
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₺1.380982105
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¥6.1390503525
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