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سعر AVINOC (AVINOC) المباشر لليوم هو USD 0.03925475 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.56M . يتم تحديث سعر AVINOC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AVINOC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.20K - تغيير سعر AVINOC خلال اليوم هو -1.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 167.02M

أداء سعر AVINOC (AVINOC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AVINOC مقابل USD هو $ -0.00043557803568825 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AVINOC مقابل USD هو $ -0.0057780872 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AVINOC مقابل USD هو $ -0.0125328758 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AVINOC مقابل USD هو $ -0.03929220539509836 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00043557803568825 -1.09% 30 يوم $ -0.0057780872 -14.71% 60 يوم $ -0.0125328758 -31.92% 90 يوم $ -0.03929220539509836 -50.02%

تحليل سعر AVINOC (AVINOC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AVINOC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03622707$ 0.03622707 $ 0.03622707 24 ساعة مرتفع $ 0.04265422$ 0.04265422 $ 0.04265422 عالية طوال الوقت $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 تغير السعر (1 ساعة) -0.49% تغير السعر (1يوم) -1.09% تغير السعر (7 أيام) -18.14%

معلومات سوق AVINOC (AVINOC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: