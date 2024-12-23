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سعر AvaCoach (AVAC) المباشر لليوم هو USD 0.00227503 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.69M . يتم تحديث سعر AVAC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AvaCoach الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.12K - تغيير سعر AvaCoach خلال اليوم هو -1.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 744.97M

أداء سعر AvaCoach (AVAC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AvaCoach مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AvaCoach مقابل USD هو $ -0.0003727684 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AvaCoach مقابل USD هو $ -0.0002837276 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AvaCoach مقابل USD هو $ -0.0005398541078793865 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.62% 30 يوم $ -0.0003727684 -16.38% 60 يوم $ -0.0002837276 -12.47% 90 يوم $ -0.0005398541078793865 -19.17%

تحليل سعر AvaCoach (AVAC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AvaCoach: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0022425$ 0.0022425 $ 0.0022425 24 ساعة مرتفع $ 0.00234055$ 0.00234055 $ 0.00234055 عالية طوال الوقت $ 0.01010404$ 0.01010404 $ 0.01010404 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -1.62% تغير السعر (7 أيام) -8.65%

معلومات سوق AvaCoach (AVAC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: