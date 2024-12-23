سعر AvaCoach (AVAC)
سعر AvaCoach (AVAC) المباشر لليوم هو USD 0.00227503. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.69M. يتم تحديث سعر AVAC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AvaCoach الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.12K
- تغيير سعر AvaCoach خلال اليوم هو -1.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 744.97M
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خلال اليوم، كان سعر AvaCoach مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AvaCoach مقابل USD هو $ -0.0003727684 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AvaCoach مقابل USD هو $ -0.0002837276 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AvaCoach مقابل USD هو $ -0.0005398541078793865 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.62%
|30 يوم
|$ -0.0003727684
|-16.38%
|60 يوم
|$ -0.0002837276
|-12.47%
|90 يوم
|$ -0.0005398541078793865
|-19.17%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AvaCoach: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-1.62%
-8.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AvaCoach is an innovative language learning platform that combines cutting-edge AI technology with an engaging, token-based ecosystem. Our mission is to make learning English fun, interactive, and rewarding. With our AI avatars, users can practice and improve their language skills in real-life scenarios, while earning rewards for their progress. Whether you're a beginner or looking to polish your advanced skills, AvaCoach offers a variety of modules tailored to your needs. Join our community and transform your learning experience with AvaCoach!
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