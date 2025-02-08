سعر Autonomys Network (AI3)
سعر Autonomys Network (AI3) المباشر لليوم هو USD 0.337396. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AI3 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Autonomys Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.05K
- تغيير سعر Autonomys Network خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Autonomys Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Autonomys Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Autonomys Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Autonomys Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Autonomys Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.46%
-0.00%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Foundation Layer for AI3.0. Build super dApps and on-chain agents on our hyper-scalable storage, compute & consensus DePIN
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