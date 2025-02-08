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سعر Autonomys Network (AI3) المباشر لليوم هو USD 0.337396 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AI3 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Autonomys Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.05K - تغيير سعر Autonomys Network خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Autonomys Network (AI3) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Autonomys Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Autonomys Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Autonomys Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Autonomys Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Autonomys Network (AI3)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Autonomys Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.278263$ 0.278263 $ 0.278263 24 ساعة مرتفع $ 0.418677$ 0.418677 $ 0.418677 عالية طوال الوقت $ 0.418677$ 0.418677 $ 0.418677 تغير السعر (1 ساعة) +4.46% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Autonomys Network (AI3)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: