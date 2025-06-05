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سعر ATS COIN (ATSCOIN) المباشر لليوم هو USD 0.0094009 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.98M . يتم تحديث سعر ATSCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ATS COIN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر ATS COIN خلال اليوم هو +3.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 210.00M

أداء سعر ATS COIN (ATSCOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ATS COIN مقابل USD هو $ +0.00032991 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ATS COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ATS COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ATS COIN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00032991 +3.64% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ATS COIN (ATSCOIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ATS COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00891004$ 0.00891004 $ 0.00891004 24 ساعة مرتفع $ 0.00959295$ 0.00959295 $ 0.00959295 عالية طوال الوقت $ 0.01130304$ 0.01130304 $ 0.01130304 تغير السعر (1 ساعة) -0.45% تغير السعر (1يوم) +3.64% تغير السعر (7 أيام) +8.74%

معلومات سوق ATS COIN (ATSCOIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: