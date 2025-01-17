سعر ATA by Virtuals (ATA)
سعر ATA by Virtuals (ATA) المباشر لليوم هو USD 0.00262154. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.49M. يتم تحديث سعر ATA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ATA by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 130.28K
- تغيير سعر ATA by Virtuals خلال اليوم هو -7.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 950.00M
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خلال اليوم، كان سعر ATA by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000199304610633601 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ATA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ATA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ATA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000199304610633601
|-7.06%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ATA by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-7.06%
+176.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ATA (Affiliate Targeting AI) is a blockchain-based affiliate marketing platform that combines AI-driven product recommendations with automated commission distribution. The platform utilizes AI agents specialized in different product categories to identify potential customers and provide relevant product recommendations through social media engagement. The system operates primarily through the Amazon Affiliate Program, where AI agents monitor social media activity to detect purchase signals and engage with users through personalized product suggestions. The platform implements smart contracts to handle commission distribution and token mechanics, with the $ATA token serving as the ecosystem's utility token for staking rewards and platform access. Commission earnings are automatically distributed to token stakers through smart contracts, with a portion reinvested into the platform through token buybacks.
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