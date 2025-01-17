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سعر ATA by Virtuals (ATA) المباشر لليوم هو USD 0.00262154 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.49M . يتم تحديث سعر ATA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ATA by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 130.28K - تغيير سعر ATA by Virtuals خلال اليوم هو -7.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 950.00M

أداء سعر ATA by Virtuals (ATA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ATA by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000199304610633601 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ATA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ATA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ATA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000199304610633601 -7.06% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ATA by Virtuals (ATA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ATA by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00255284$ 0.00255284 $ 0.00255284 24 ساعة مرتفع $ 0.00328453$ 0.00328453 $ 0.00328453 عالية طوال الوقت $ 0.0044467$ 0.0044467 $ 0.0044467 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -7.06% تغير السعر (7 أيام) +176.74%

معلومات سوق ATA by Virtuals (ATA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: