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سعر Astroport (ASTRO) المباشر لليوم هو USD 0.02280473 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.67M . يتم تحديث سعر ASTRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Astroport الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.54K - تغيير سعر Astroport خلال اليوم هو -11.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 423.66M

أداء سعر Astroport (ASTRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Astroport مقابل USD هو $ -0.00291808552010808 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Astroport مقابل USD هو $ -0.0086084321 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Astroport مقابل USD هو $ -0.0099175011 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Astroport مقابل USD هو $ -0.01949913767520367 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00291808552010808 -11.34% 30 يوم $ -0.0086084321 -37.74% 60 يوم $ -0.0099175011 -43.48% 90 يوم $ -0.01949913767520367 -46.09%

تحليل سعر Astroport (ASTRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Astroport: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02241727$ 0.02241727 $ 0.02241727 24 ساعة مرتفع $ 0.02638361$ 0.02638361 $ 0.02638361 عالية طوال الوقت $ 0.349783$ 0.349783 $ 0.349783 تغير السعر (1 ساعة) -0.31% تغير السعر (1يوم) -11.34% تغير السعر (7 أيام) -13.93%

معلومات سوق Astroport (ASTRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: