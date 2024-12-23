سعر Asteroid Shiba (ASTEROID)
سعر Asteroid Shiba (ASTEROID) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 341.06K. يتم تحديث سعر ASTEROID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Asteroid Shiba الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.84K
- تغيير سعر Asteroid Shiba خلال اليوم هو -4.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر Asteroid Shiba مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Asteroid Shiba مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Asteroid Shiba مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Asteroid Shiba مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.10%
|30 يوم
|$ 0
|-27.62%
|60 يوم
|$ 0
|-56.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Asteroid Shiba: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.51%
-4.10%
-32.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Asteroid Shiba is inspired by a real-life event where a Shiba Inu plush toy named "Asteroid" served as a zero-gravity indicator during the Polaris Dawn mission. This connection to space travel gives it a narrative that's both whimsical and grounded in a tangible event, differentiating it from other meme coins which might rely solely on internet culture or celebrity endorsements. The coin's mascot, the zero-gravity Shiba Inu, was designed by a young cancer survivor, Liv Perrotto, adding a layer of emotional connection and human interest story that's rare in the crypto space. This backstory not only provides a unique selling point but also a community rallying point.
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