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سعر Asteroid Shiba (ASTEROID) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 341.06K . يتم تحديث سعر ASTEROID مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Asteroid Shiba الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.84K - تغيير سعر Asteroid Shiba خلال اليوم هو -4.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B

أداء سعر Asteroid Shiba (ASTEROID) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Asteroid Shiba مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Asteroid Shiba مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Asteroid Shiba مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Asteroid Shiba مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.10% 30 يوم $ 0 -27.62% 60 يوم $ 0 -56.30% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Asteroid Shiba (ASTEROID)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Asteroid Shiba: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.51% تغير السعر (1يوم) -4.10% تغير السعر (7 أيام) -32.47%

معلومات سوق Asteroid Shiba (ASTEROID)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: