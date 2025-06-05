سعر AskTianAI (TIAN)
سعر AskTianAI (TIAN) المباشر لليوم هو USD 0.0013889. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 749.75K. يتم تحديث سعر TIAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AskTianAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر AskTianAI خلال اليوم هو +25.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 539.82M
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خلال اليوم، كان سعر AskTianAI مقابل USD هو $ +0.00027785 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AskTianAI مقابل USD هو $ +0.0023577917 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AskTianAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AskTianAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00027785
|+25.01%
|30 يوم
|$ +0.0023577917
|+169.76%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AskTianAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.13%
+25.01%
+40.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AskTian is a decentralized AI oracle protocol that provides personalized spiritual guidance by fusing ancient metaphysical systems with AI reasoning. It draws from over 70 traditions — including BaZi, I Ching, Zi Wei Dou Shu, Qi Men Dun Jia, and Tarot — to generate context-aware divinations for individuals across identity, health, relationships, and destiny. Launched on the Base blockchain on 21 April 2025, AskTian introduces “Soul Signatures” — soul-bound tokens (SBTs) encoding each user’s cosmic blueprint. Powered by $TIAN, the project offers an interactive spiritual journey shaped through quests, karma, and seasonal rituals. The platform launched through a transparent, fair mechanism on Virtuals Protocol with no VC or insider allocations, establishing itself as the foundational oracle infrastructure for soul-based dApps.
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