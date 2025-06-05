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سعر AskTianAI (TIAN) المباشر لليوم هو USD 0.0013889 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 749.75K . يتم تحديث سعر TIAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AskTianAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر AskTianAI خلال اليوم هو +25.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 539.82M

أداء سعر AskTianAI (TIAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AskTianAI مقابل USD هو $ +0.00027785 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AskTianAI مقابل USD هو $ +0.0023577917 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AskTianAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AskTianAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00027785 +25.01% 30 يوم $ +0.0023577917 +169.76% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AskTianAI (TIAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AskTianAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00109879$ 0.00109879 $ 0.00109879 24 ساعة مرتفع $ 0.00179474$ 0.00179474 $ 0.00179474 عالية طوال الوقت $ 0.00179474$ 0.00179474 $ 0.00179474 تغير السعر (1 ساعة) +1.13% تغير السعر (1يوم) +25.01% تغير السعر (7 أيام) +40.77%

معلومات سوق AskTianAI (TIAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: