احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ARIA20 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ARIA20.

سعر Arianee (ARIA20) المباشر لليوم هو USD 0.112082 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.03M . يتم تحديث سعر ARIA20 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Arianee الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 126.11 - تغيير سعر Arianee خلال اليوم هو +2.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 107.37M

أداء سعر Arianee (ARIA20) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Arianee مقابل USD هو $ +0.00240605 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Arianee مقابل USD هو $ -0.0130124848 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Arianee مقابل USD هو $ +0.0313304047 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Arianee مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00240605 +2.19% 30 يوم $ -0.0130124848 -11.60% 60 يوم $ +0.0313304047 +27.95% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Arianee (ARIA20)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Arianee: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.108178$ 0.108178 $ 0.108178 24 ساعة مرتفع $ 0.115473$ 0.115473 $ 0.115473 عالية طوال الوقت $ 4.53$ 4.53 $ 4.53 تغير السعر (1 ساعة) -0.41% تغير السعر (1يوم) +2.19% تغير السعر (7 أيام) -15.98%

معلومات سوق Arianee (ARIA20)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: