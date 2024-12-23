سعر Arianee (ARIA20)
سعر Arianee (ARIA20) المباشر لليوم هو USD 0.112082. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.03M. يتم تحديث سعر ARIA20 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Arianee الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 126.11
- تغيير سعر Arianee خلال اليوم هو +2.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 107.37M
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خلال اليوم، كان سعر Arianee مقابل USD هو $ +0.00240605 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Arianee مقابل USD هو $ -0.0130124848 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Arianee مقابل USD هو $ +0.0313304047 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Arianee مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00240605
|+2.19%
|30 يوم
|$ -0.0130124848
|-11.60%
|60 يوم
|$ +0.0313304047
|+27.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Arianee: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.41%
+2.19%
-15.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Consumption behaviors are changing, new generations have a digital life of their own and the demand for data privacy is increasing. What if brands could propose a modern way of owning their creations? What if, thanks to technology, we could augment the ownership of goods? At Arianee we are building perpetual relationships between brands and owners, made of trust, respect and transparency. With the Arianee protocol, ownership is augmented and groundbreaking features are added to the most valuable items.
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₹9.52024508
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