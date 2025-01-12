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سعر Argon (ARGON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.47K . يتم تحديث سعر ARGON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Argon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.50 - تغيير سعر Argon خلال اليوم هو +5.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 68.40M

أداء سعر Argon (ARGON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Argon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Argon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Argon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Argon مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.58% 30 يوم $ 0 -12.64% 60 يوم $ 0 +11.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Argon (ARGON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Argon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.437525$ 0.437525 $ 0.437525 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) +5.58% تغير السعر (7 أيام) +3.55%

معلومات سوق Argon (ARGON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: