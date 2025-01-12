سعر Argon (ARGON)
سعر Argon (ARGON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.47K. يتم تحديث سعر ARGON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Argon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.50
- تغيير سعر Argon خلال اليوم هو +5.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 68.40M
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خلال اليوم، كان سعر Argon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Argon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Argon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Argon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.58%
|30 يوم
|$ 0
|-12.64%
|60 يوم
|$ 0
|+11.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Argon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.41%
+5.58%
+3.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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