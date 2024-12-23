سعر Arcas (ARCAS)
سعر Arcas (ARCAS) المباشر لليوم هو USD 0.075967. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.60M. يتم تحديث سعر ARCAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Arcas الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 459.30
- تغيير سعر Arcas خلال اليوم هو -3.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Arcas مقابل USD هو $ -0.00241077594537853 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Arcas مقابل USD هو $ +0.0107111494 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Arcas مقابل USD هو $ +0.0298247809 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Arcas مقابل USD هو $ +0.01134690342184776 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00241077594537853
|-3.07%
|30 يوم
|$ +0.0107111494
|+14.10%
|60 يوم
|$ +0.0298247809
|+39.26%
|90 يوم
|$ +0.01134690342184776
|+17.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Arcas: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-3.07%
-15.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Block Ape Scissors is a Blockchain Game Studio & Service Provider. Our goal is to develop tools to simply and easily unlock the value of Web3, Metaverse and Blockchain gaming for Brands, Projects and Game Studios. With carefully crafted product and service innovations, BAS aims to remove the barriers to these exciting technologies and accelerate mass adoption of Blockchain gaming, Metaverse and Web3. By solving trusted expertise, data & user experience challenges, BAS will enable swift development of scalable market leading solutions with comprehensive tools, analytics and features. Within our player-centric ecosystem, Block Ape Scissors’ innovative Open Asset Gaming framework will incorporate augmentable NFT avatars, items and power-ups focussed on audience growth and retention, within a constantly evolving meta of competitive - and most importantly - fun-to-play PVP games. Ultimately the BAS NFT Ecosystem has been designed to provide a fun, sustainable and diverse gameverse for players.
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