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سعر Arcas (ARCAS) المباشر لليوم هو USD 0.075967 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.60M . يتم تحديث سعر ARCAS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Arcas الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 459.30 - تغيير سعر Arcas خلال اليوم هو -3.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Arcas (ARCAS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Arcas مقابل USD هو $ -0.00241077594537853 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Arcas مقابل USD هو $ +0.0107111494 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Arcas مقابل USD هو $ +0.0298247809 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Arcas مقابل USD هو $ +0.01134690342184776 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00241077594537853 -3.07% 30 يوم $ +0.0107111494 +14.10% 60 يوم $ +0.0298247809 +39.26% 90 يوم $ +0.01134690342184776 +17.56%

تحليل سعر Arcas (ARCAS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Arcas: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.075458$ 0.075458 $ 0.075458 24 ساعة مرتفع $ 0.079583$ 0.079583 $ 0.079583 عالية طوال الوقت $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -3.07% تغير السعر (7 أيام) -15.11%

معلومات سوق Arcas (ARCAS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: