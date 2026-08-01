سعر Aquabank bTether اليوم

السعر المباشر لمشروع Aquabank bTether (BUSDT) اليوم هو $ 0.998735، مع تغير بنسبة 0.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BUSDT الحالي إلى USD هو $ 0.998735 لكل BUSDT.

يحتل Aquabank bTether حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 310,976، مع عرض متداول قدره 312.37K BUSDT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BUSDT بين $ 0.995254 (أدنى) و$ 1.001 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.028، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.982483.

على المدى القصير، تحرك BUSDT بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و+0.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 48.00K.

معلومات سوق Aquabank bTether (BUSDT)

القيمة السوقية $ 310.98K$ 310.98K $ 310.98K الحجم (24 ساعة) $ 48.00K$ 48.00K $ 48.00K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 310.98K$ 310.98K $ 310.98K إمداد دورة التداول 312.37K 312.37K 312.37K إجمالي العرض 312,366.393176 312,366.393176 312,366.393176

القيمة السوقية الحالية لـ Aquabank bTether هي $ 310.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 48.00K. العرض المتداول لـ BUSDT يبلغ 312.37K، مع إجمالي عرض 312366.393176. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 310.98K.