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سعر Aquabank bCircle المباشر اليوم هو 1 USD. القيمة السوقية لـ BUSDC هي 205,940 USD. تابع تحديثات أسعار BUSDC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Aquabank bCircle المباشر اليوم هو 1 USD. القيمة السوقية لـ BUSDC هي 205,940 USD. تابع تحديثات أسعار BUSDC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Aquabank bCircle (BUSDC)

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السعر المباشر لـ 1 BUSDC إلى USD:

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mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Aquabank bCircle (BUSDC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:14:52 (UTC+8)

سعر Aquabank bCircle اليوم

السعر المباشر لمشروع Aquabank bCircle (BUSDC) اليوم هو $ 1.0، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BUSDC الحالي إلى USD هو $ 1.0 لكل BUSDC.

يحتل Aquabank bCircle حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 205,940، مع عرض متداول قدره 207.91K BUSDC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BUSDC بين $ 0.998941 (أدنى) و$ 1.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.031، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.984008.

على المدى القصير، تحرك BUSDC بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+0.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 146.66K.

معلومات سوق Aquabank bCircle (BUSDC)

$ 205.94K
$ 205.94K$ 205.94K

$ 146.66K
$ 146.66K$ 146.66K

$ 205.94K
$ 205.94K$ 205.94K

207.91K
207.91K 207.91K

207,905.109622
207,905.109622 207,905.109622

القيمة السوقية الحالية لـ Aquabank bCircle هي $ 205.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 146.66K. العرض المتداول لـ BUSDC يبلغ 207.91K، مع إجمالي عرض 207905.109622. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 205.94K.

سجل سعر Aquabank bCircle بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.998941
$ 0.998941$ 0.998941
24 ساعة منخفض
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 ساعة مرتفع

$ 0.998941
$ 0.998941$ 0.998941

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.031
$ 1.031$ 1.031

$ 0.984008
$ 0.984008$ 0.984008

-0.00%

-0.01%

+0.09%

+0.09%

سجل سعر Aquabank bCircle (BUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aquabank bCircle مقابل USD هو $ -0.000111115265878814 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aquabank bCircle مقابل USD هو $ +0.0013413000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aquabank bCircle مقابل USD هو $ +0.0025827000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aquabank bCircle مقابل USD هو $ -0.0001690627987723 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000111115265878814-0.01%
30 يوم$ +0.0013413000+0.13%
60 يوم$ +0.0025827000+0.26%
90 يوم$ -0.0001690627987723-0.00%

توقعات أسعار Aquabank bCircle

Aquabank bCircle (BUSDC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BUSDC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAquabank bCircle (BUSDC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Aquabank bCircle نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Aquabank bCircle الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BUSDC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Aquabank bCircle.

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المصدر Aquabank bCircle (BUSDC)

الموقع الرسمي

الفئة :

AquaBank EcosystemAvalanche EcosystemLP Tokens

نبذة عن Aquabank bCircle

ما هو السعر الحالي لـ Aquabank bCircle في البث المباشر؟

يبلغ سعر Aquabank bCircle $1.0، مسجلًا تحركًا في السعر بنسبة -0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كم تبلغ حركة التداول اليومية المتاحة؟

تم تداول ما مجموعه $-- عبر بورصات رئيسية، مما يشير إلى مشاركة نشطة في السوق وسيولة مستمرة.

ما مدى سيولة سوق BUSDC؟

يعكس درجة السيولة التي تبلغ --/100 مدى عمق كتب الأوامر، وكفاءة تنفيذ الطلبات الكبيرة، وضيق فروق الأسعار على أزواج التداول الرئيسية.

ماذا يدل نطاق التداول اليومي؟

يبرز التحرك السعري بين $0.998941 و$1.0 مستويات التقلبات الحالية والزخم داخل اليوم.

ما هو الترتيب الحالي لـ Aquabank bCircle في السوق؟

يحتل حاليًا المرتبة #4669، مدعومًا برسملة سوقية تبلغ $205940.

ما دور المعروض في استقرار السعر؟

يؤثر المعروض المتداول من رموز 207905.109622 بشكل مباشر على سلوك السعر، خاصة في فترات الطلب المرتفع أو الندرة.

ما العوامل التي تؤثر على ملف سيولة Aquabank bCircle؟

تعتمد السيولة على نشاط صانعي السوق، وتنوع أزواج التداول، وعمق البورصة، ومشاركة النظام البيئي لشبكة --.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Aquabank bCircle

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:14:52 (UTC+8)

تحديثات Aquabank bCircle (BUSDC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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