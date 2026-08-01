سعر Aquabank bCircle اليوم

السعر المباشر لمشروع Aquabank bCircle (BUSDC) اليوم هو $ 1.0، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BUSDC الحالي إلى USD هو $ 1.0 لكل BUSDC.

يحتل Aquabank bCircle حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 205,940، مع عرض متداول قدره 207.91K BUSDC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BUSDC بين $ 0.998941 (أدنى) و$ 1.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.031، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.984008.

على المدى القصير، تحرك BUSDC بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+0.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 146.66K.

معلومات سوق Aquabank bCircle (BUSDC)

القيمة السوقية $ 205.94K$ 205.94K $ 205.94K الحجم (24 ساعة) $ 146.66K$ 146.66K $ 146.66K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 205.94K$ 205.94K $ 205.94K إمداد دورة التداول 207.91K 207.91K 207.91K إجمالي العرض 207,905.109622 207,905.109622 207,905.109622

القيمة السوقية الحالية لـ Aquabank bCircle هي $ 205.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 146.66K. العرض المتداول لـ BUSDC يبلغ 207.91K، مع إجمالي عرض 207905.109622. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 205.94K.