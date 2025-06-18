سعر Apex (SN1)
سعر Apex (SN1) المباشر لليوم هو USD 9.22. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.05M. يتم تحديث سعر SN1 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Apex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Apex خلال اليوم هو -3.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.20M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SN1 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SN1.
خلال اليوم، كان سعر Apex مقابل USD هو $ -0.351019744740055 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Apex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Apex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Apex مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.351019744740055
|-3.66%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Apex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.39%
-3.66%
-23.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Apex (SN1) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SN1 والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SN1 إلى VND
₫242,624.3
|1 SN1 إلى AUD
A$14.1988
|1 SN1 إلى GBP
￡6.8228
|1 SN1 إلى EUR
€7.9292
|1 SN1 إلى USD
$9.22
|1 SN1 إلى MYR
RM39.0928
|1 SN1 إلى TRY
₺364.3744
|1 SN1 إلى JPY
¥1,339.2972
|1 SN1 إلى RUB
₽723.6778
|1 SN1 إلى INR
₹796.9768
|1 SN1 إلى IDR
Rp151,147.5168
|1 SN1 إلى KRW
₩12,664.7764
|1 SN1 إلى PHP
₱523.3272
|1 SN1 إلى EGP
￡E.462.2908
|1 SN1 إلى BRL
R$50.6178
|1 SN1 إلى CAD
C$12.5392
|1 SN1 إلى BDT
৳1,127.0528
|1 SN1 إلى NGN
₦14,228.304
|1 SN1 إلى UAH
₴382.9066
|1 SN1 إلى VES
Bs940.44
|1 SN1 إلى PKR
Rs2,611.8416
|1 SN1 إلى KZT
₸4,782.1374
|1 SN1 إلى THB
฿300.572
|1 SN1 إلى TWD
NT$272.1744
|1 SN1 إلى AED
د.إ33.8374
|1 SN1 إلى CHF
Fr7.4682
|1 SN1 إلى HKD
HK$72.2848
|1 SN1 إلى MAD
.د.م83.9942
|1 SN1 إلى MXN
$175.0878