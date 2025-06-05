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سعر APES (APES) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.05K . يتم تحديث سعر APES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق APES الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر APES خلال اليوم هو -1.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 995.18M

أداء سعر APES (APES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر APES مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر APES مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر APES مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر APES مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.34% 30 يوم $ 0 -19.83% 60 يوم $ 0 -56.62% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر APES (APES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر APES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04117938$ 0.04117938 $ 0.04117938 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -1.34% تغير السعر (7 أيام) -20.31%

معلومات سوق APES (APES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: