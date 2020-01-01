توكنوميكس APES (APES) اكتشف الرؤى الرئيسية حول APES (APES)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات APES (APES) Just a funny APES – In APES Gang, team plays an exciting game, has fun, and shills the coin. As Dominic Toretto said, the most important thing is family. APES is more than family; This is APES GANG! Apes isn’t just a meme coin; it’s a unique utility token with its own farming game, staking pool, fan page where you can join the Gang as a knight, and much more in development. And, of course, an NFT collection with Utility! Join the APES GANG – shill the coin, play the game, have fun, and stake your tokens! الموقع الرسمي: https://apesgang.io/ اشتر APES الآن!

توكنوميكس APES (APES) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار APES (APES)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 36.89K $ 36.89K $ 36.89K إجمالي العرض: $ 995.17M $ 995.17M $ 995.17M العرض المتداول: $ 995.15M $ 995.15M $ 995.15M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 36.89K $ 36.89K $ 36.89K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04117938 $ 0.04117938 $ 0.04117938 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر APES (APES)

توكنوميكس APES (APES): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس APES (APES) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن APES التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن APES التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس APES، استكشف السعر المباشر لتوكن APES!

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