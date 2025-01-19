سعر Ape Man (APEMAN)
سعر Ape Man (APEMAN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 828.22K. يتم تحديث سعر APEMAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ape Man الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.92K
- تغيير سعر Ape Man خلال اليوم هو -3.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر Ape Man مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ape Man مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ape Man مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ape Man مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.56%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ape Man: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.37%
-3.56%
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Here’s a concise version in English with approximately 400 characters: --- **$APEMAN: Unleash Your Instincts** Inspired by viral artist Matt Furie, creator of $PEPE, $BRETT, and $WOLF, $APEMAN is all about primal instinct and reacting in the moment. No taxes, no fees—just pure community-driven culture. Join the movement where memes meet freedom, uniting people through creativity, laughter, and spontaneity. $APEMAN isn’t just a token—it’s a way of life.
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