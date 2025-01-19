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سعر Ape Man (APEMAN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 828.22K . يتم تحديث سعر APEMAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ape Man الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.92K - تغيير سعر Ape Man خلال اليوم هو -3.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B

أداء سعر Ape Man (APEMAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ape Man مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ape Man مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ape Man مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ape Man مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.56% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ape Man (APEMAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ape Man: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -4.37% تغير السعر (1يوم) -3.56% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Ape Man (APEMAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: