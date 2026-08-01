سعر AMD xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع AMD xStock (AMDX) اليوم هو $ 514.16، مع تغير بنسبة 0.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AMDX الحالي إلى USD هو $ 514.16 لكل AMDX.

يحتل AMD xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,945,873، مع عرض متداول قدره 7.68K AMDX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AMDX بين $ 507.26 (أدنى) و$ 523.73 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 634.02، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 185.64.

على المدى القصير، تحرك AMDX بمقدار +0.71% خلال الساعة الماضية و+7.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 83.63K.

معلومات سوق AMD xStock (AMDX)

القيمة السوقية $ 3.95M$ 3.95M $ 3.95M الحجم (24 ساعة) $ 83.63K$ 83.63K $ 83.63K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 179.37M$ 179.37M $ 179.37M إمداد دورة التداول 7.68K 7.68K 7.68K إجمالي العرض 348,854.5752928389 348,854.5752928389 348,854.5752928389

القيمة السوقية الحالية لـ AMD xStock هي $ 3.95M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 83.63K. العرض المتداول لـ AMDX يبلغ 7.68K، مع إجمالي عرض 348854.5752928389. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 179.37M.