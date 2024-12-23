سعر AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)
سعر AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) المباشر لليوم هو USD 0.03974724. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.73M. يتم تحديث سعر OMIKAMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AMATERASU OMIKAMI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 247.71K
- تغيير سعر AMATERASU OMIKAMI خلال اليوم هو +13.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.59M
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خلال اليوم، كان سعر AMATERASU OMIKAMI مقابل USD هو $ +0.00468914 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AMATERASU OMIKAMI مقابل USD هو $ +0.0383665560 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AMATERASU OMIKAMI مقابل USD هو $ +0.0338640323 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AMATERASU OMIKAMI مقابل USD هو $ +0.010610640213775252 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00468914
|+13.38%
|30 يوم
|$ +0.0383665560
|+96.53%
|60 يوم
|$ +0.0338640323
|+85.20%
|90 يوم
|$ +0.010610640213775252
|+36.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AMATERASU OMIKAMI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.44%
+13.38%
+0.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Omikami, inspired by the Sun Goddess and the Universe, is a decentralized venture on the Ethereum blockchain. It combines ancient divinity's aura with innovative blockchain solutions for enhanced transparency and efficiency. What makes your project unique? Omikami fuses celestial vision with cutting-edge technology. With utilities like Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot, and offerings like kami debit cards and thematic merchandise, Omikami stands out as an experience, not just a token. History of your project. Launching a year ago, Omikami has grown from a vision into a recognized entity in the crypto realm. Our journey includes a positive SolidProof audit and utility developments, further amplified by our presence in major PR articles. What’s next for your project? We're developing our own swap platform and exploring charitable avenues. Additionally, we're focused on enhancing our existing utilities, aiming to evolve Omikami into a holistic, adaptive ecosystem. What can your token be used for? Omikami token powers tools like the Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot. It's central to our upcoming swap and will integrate with real-world utilities, like our Kami debit cards, bringing Omikami's power into daily transactions.
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