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سعر AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) المباشر لليوم هو USD 0.03974724 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.73M . يتم تحديث سعر OMIKAMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AMATERASU OMIKAMI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 247.71K - تغيير سعر AMATERASU OMIKAMI خلال اليوم هو +13.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.59M

أداء سعر AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AMATERASU OMIKAMI مقابل USD هو $ +0.00468914 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AMATERASU OMIKAMI مقابل USD هو $ +0.0383665560 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AMATERASU OMIKAMI مقابل USD هو $ +0.0338640323 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AMATERASU OMIKAMI مقابل USD هو $ +0.010610640213775252 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00468914 +13.38% 30 يوم $ +0.0383665560 +96.53% 60 يوم $ +0.0338640323 +85.20% 90 يوم $ +0.010610640213775252 +36.42%

تحليل سعر AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AMATERASU OMIKAMI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03482257$ 0.03482257 $ 0.03482257 24 ساعة مرتفع $ 0.04016822$ 0.04016822 $ 0.04016822 عالية طوال الوقت $ 0.274171$ 0.274171 $ 0.274171 تغير السعر (1 ساعة) +0.44% تغير السعر (1يوم) +13.38% تغير السعر (7 أيام) +0.94%

معلومات سوق AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: