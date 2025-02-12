سعر Alias (ALIAS)
سعر Alias (ALIAS) المباشر لليوم هو USD 0.04009055. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ALIAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Alias الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.23K
- تغيير سعر Alias خلال اليوم هو +0.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Alias مقابل USD هو $ +0.00019758 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Alias مقابل USD هو $ +0.0104625470 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Alias مقابل USD هو $ +0.0304899417 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Alias مقابل USD هو $ +0.02206816346824995 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00019758
|+0.50%
|30 يوم
|$ +0.0104625470
|+26.10%
|60 يوم
|$ +0.0304899417
|+76.05%
|90 يوم
|$ +0.02206816346824995
|+122.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Alias: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.50%
+1.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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