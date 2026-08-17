سعر Ali for fx protocol by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع Ali for fx protocol by Virtuals (FX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FX.

يحتل Ali for fx protocol by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,889.24، مع عرض متداول قدره 989.44M FX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00163882، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Ali for fx protocol by Virtuals (FX)

القيمة السوقية $ 17.89K$ 17.89K $ 17.89K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.98K$ 17.98K $ 17.98K إمداد دورة التداول 989.44M 989.44M 989.44M إجمالي العرض 994,444,490.6525567 994,444,490.6525567 994,444,490.6525567

القيمة السوقية الحالية لـ Ali for fx protocol by Virtuals هي $ 17.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FX يبلغ 989.44M، مع إجمالي عرض 994444490.6525567. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.98K.