احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ALGT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ALGT.

سعر AlgoTrade (ALGT) المباشر لليوم هو USD 0.00567848 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 513.54K . يتم تحديث سعر ALGT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AlgoTrade الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.80K - تغيير سعر AlgoTrade خلال اليوم هو -3.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 90.00M

أداء سعر AlgoTrade (ALGT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AlgoTrade مقابل USD هو $ -0.000198399472996534 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AlgoTrade مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AlgoTrade مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AlgoTrade مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000198399472996534 -3.37% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AlgoTrade (ALGT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AlgoTrade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00497306$ 0.00497306 $ 0.00497306 24 ساعة مرتفع $ 0.00591304$ 0.00591304 $ 0.00591304 عالية طوال الوقت $ 0.01476287$ 0.01476287 $ 0.01476287 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) -3.37% تغير السعر (7 أيام) -29.34%

معلومات سوق AlgoTrade (ALGT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: