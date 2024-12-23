سعر AlgoTrade (ALGT)
سعر AlgoTrade (ALGT) المباشر لليوم هو USD 0.00567848. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 513.54K. يتم تحديث سعر ALGT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AlgoTrade الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.80K
- تغيير سعر AlgoTrade خلال اليوم هو -3.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 90.00M
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خلال اليوم، كان سعر AlgoTrade مقابل USD هو $ -0.000198399472996534 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AlgoTrade مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AlgoTrade مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AlgoTrade مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000198399472996534
|-3.37%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AlgoTrade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
-3.37%
-29.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AlgoTrade is an ecosystem of a variety of AI and algorithmic modules that will help you improve and automate your trading on both CEX and DEX. Currently, In the ecosystem, there is an auto news trading module that uses an NLP model to analyse sentiment of certain news articles and places buy and sell orders corresponding with the sentiment which can be set up in the AlgoTrade bot. Also there is a Proprietary Trading System that is based on the principle of mean reversion.
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