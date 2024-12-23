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سعر Aletheia (ALETHEIA) المباشر لليوم هو USD 0.00171747 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.71M . يتم تحديث سعر ALETHEIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aletheia الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 128.70K - تغيير سعر Aletheia خلال اليوم هو +22.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Aletheia (ALETHEIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aletheia مقابل USD هو $ +0.00031487 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aletheia مقابل USD هو $ +0.0015296141 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aletheia مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aletheia مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00031487 +22.45% 30 يوم $ +0.0015296141 +89.06% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Aletheia (ALETHEIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aletheia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00133514$ 0.00133514 $ 0.00133514 24 ساعة مرتفع $ 0.00175014$ 0.00175014 $ 0.00175014 عالية طوال الوقت $ 0.00372867$ 0.00372867 $ 0.00372867 تغير السعر (1 ساعة) +10.29% تغير السعر (1يوم) +22.45% تغير السعر (7 أيام) +27.12%

معلومات سوق Aletheia (ALETHEIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: