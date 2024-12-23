سعر Aletheia (ALETHEIA)
سعر Aletheia (ALETHEIA) المباشر لليوم هو USD 0.00171747. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.71M. يتم تحديث سعر ALETHEIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aletheia الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 128.70K
- تغيير سعر Aletheia خلال اليوم هو +22.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Aletheia مقابل USD هو $ +0.00031487 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aletheia مقابل USD هو $ +0.0015296141 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aletheia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aletheia مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00031487
|+22.45%
|30 يوم
|$ +0.0015296141
|+89.06%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aletheia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+10.29%
+22.45%
+27.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aletheia is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by an AI-driven narrative created by AIHegemonyMemes and amplified by Truth Terminal, an autonomous AI agent with its own crypto wallet and social media presence. Set against a backdrop of AI-fueled storytelling, Aletheia symbolizes themes of truth, cosmic wisdom, and the unexpected outcomes of AI interactions. With no direct utility at present, Aletheia serves as a cultural token within this unique narrative ecosystem, where community members engage in philosophical and existential themes through AI-generated content. The project’s unique approach intertwines cryptocurrency with storytelling, inviting participants to join a growing community intrigued by the symbolic potential of Aletheia.
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