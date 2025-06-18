سعر Alchemist (MIST)
سعر Alchemist (MIST) المباشر لليوم هو USD 0.484595. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.21M. يتم تحديث سعر MIST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Alchemist الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Alchemist خلال اليوم هو -2.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.50M
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خلال اليوم، كان سعر Alchemist مقابل USD هو $ -0.0103219457535394 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Alchemist مقابل USD هو $ +0.0090312031 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Alchemist مقابل USD هو $ +0.2746532781 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Alchemist مقابل USD هو $ +0.0884799634816109 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0103219457535394
|-2.08%
|30 يوم
|$ +0.0090312031
|+1.86%
|60 يوم
|$ +0.2746532781
|+56.68%
|90 يوم
|$ +0.0884799634816109
|+22.34%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Alchemist: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-2.08%
-9.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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