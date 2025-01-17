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سعر AicroStrategy (AISTR) المباشر لليوم هو USD 0.00415545 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.57M . يتم تحديث سعر AISTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AicroStrategy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 338.84K - تغيير سعر AicroStrategy خلال اليوم هو +29.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.10B

أداء سعر AicroStrategy (AISTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AicroStrategy مقابل USD هو $ +0.00094688 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AicroStrategy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AicroStrategy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AicroStrategy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00094688 +29.51% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AicroStrategy (AISTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AicroStrategy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00277171$ 0.00277171 $ 0.00277171 24 ساعة مرتفع $ 0.0050986$ 0.0050986 $ 0.0050986 عالية طوال الوقت $ 0.01688395$ 0.01688395 $ 0.01688395 تغير السعر (1 ساعة) +1.50% تغير السعر (1يوم) +29.51% تغير السعر (7 أيام) +148.81%

معلومات سوق AicroStrategy (AISTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: