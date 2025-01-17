سعر AicroStrategy (AISTR)
سعر AicroStrategy (AISTR) المباشر لليوم هو USD 0.00415545. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.57M. يتم تحديث سعر AISTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AicroStrategy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 338.84K
- تغيير سعر AicroStrategy خلال اليوم هو +29.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.10B
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خلال اليوم، كان سعر AicroStrategy مقابل USD هو $ +0.00094688 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AicroStrategy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AicroStrategy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AicroStrategy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00094688
|+29.51%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AicroStrategy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.50%
+29.51%
+148.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are bringing MicroStrategy onchain, to the new hub of Ethereum defi - Base. AicroStrategy is an AI first hedge fund that will leverage cbBTC holdings to maximize exposure to Bitcoin. Raised funds will be used to buy cbBTC and those Bitcoin will be deployed to carefully chosen defi protocols to maximize safety and leverage. Our initial plan is to deposit to Aave, borrow USDC, buy more cbBTC and repeat the process. Our AI powered algorithms will determine the optimal leverage ratios to execute our plan.
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