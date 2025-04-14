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سعر Agentwood (AWS) المباشر لليوم هو USD 0.0015291 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 105.92K . يتم تحديث سعر AWS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Agentwood الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Agentwood خلال اليوم هو +2.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 69.10M

أداء سعر Agentwood (AWS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Agentwood مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Agentwood مقابل USD هو $ -0.0010509522 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Agentwood مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Agentwood مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.51% 30 يوم $ -0.0010509522 -68.73% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Agentwood (AWS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Agentwood: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00148135$ 0.00148135 $ 0.00148135 24 ساعة مرتفع $ 0.00157835$ 0.00157835 $ 0.00157835 عالية طوال الوقت $ 0.03098589$ 0.03098589 $ 0.03098589 تغير السعر (1 ساعة) +0.35% تغير السعر (1يوم) +2.51% تغير السعر (7 أيام) -38.69%

معلومات سوق Agentwood (AWS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: