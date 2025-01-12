احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AGA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AGA.

سعر AGA (AGA) المباشر لليوم هو USD 0.01682258 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 75.70K . يتم تحديث سعر AGA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AGA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.69 - تغيير سعر AGA خلال اليوم هو -61.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.50M

أداء سعر AGA (AGA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AGA مقابل USD هو $ -0.02721668330661542 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AGA مقابل USD هو $ -0.0108764523 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AGA مقابل USD هو $ +0.0022034736 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AGA مقابل USD هو $ -0.034553173261255847 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.02721668330661542 -61.80% 30 يوم $ -0.0108764523 -64.65% 60 يوم $ +0.0022034736 +13.10% 90 يوم $ -0.034553173261255847 -67.25%

تحليل سعر AGA (AGA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AGA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01594625$ 0.01594625 $ 0.01594625 24 ساعة مرتفع $ 0.0440734$ 0.0440734 $ 0.0440734 عالية طوال الوقت $ 8.4$ 8.4 $ 8.4 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -61.80% تغير السعر (7 أيام) -5.94%

معلومات سوق AGA (AGA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: