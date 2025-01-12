سعر AGA (AGA)
سعر AGA (AGA) المباشر لليوم هو USD 0.01682258. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 75.70K. يتم تحديث سعر AGA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AGA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.69
- تغيير سعر AGA خلال اليوم هو -61.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.50M
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خلال اليوم، كان سعر AGA مقابل USD هو $ -0.02721668330661542 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AGA مقابل USD هو $ -0.0108764523 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AGA مقابل USD هو $ +0.0022034736 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AGA مقابل USD هو $ -0.034553173261255847 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.02721668330661542
|-61.80%
|30 يوم
|$ -0.0108764523
|-64.65%
|60 يوم
|$ +0.0022034736
|+13.10%
|90 يوم
|$ -0.034553173261255847
|-67.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AGA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-61.80%
-5.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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