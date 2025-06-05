سعر Acid Toad (TOAD)
سعر Acid Toad (TOAD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 116.14K. يتم تحديث سعر TOAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Acid Toad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Acid Toad خلال اليوم هو +1.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69T
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خلال اليوم، كان سعر Acid Toad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Acid Toad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Acid Toad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Acid Toad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.02%
|30 يوم
|$ 0
|+1.48%
|60 يوم
|$ 0
|+53.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Acid Toad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
+1.02%
+3.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$TOAD takes his surreal, psychedelic aesthetic to new heights. Released as part of the #HEDZ NFT collection by Matt_furie TOAD, Matt Furie’s latest creation, perches in a foggy, surreal swamp - a twisted, psychedelic version of a classic toad. TOAD is inspired by the trippy aesthetics that Furie’s work embodies, bringing a surreal edge to the internet culture he helped shape with TOAD’s cousin PEPE. TOAD has surged in popularity, especially after Matt Furie himself tweeted about him, which sent waves through the community. This tweet was a major event, as Matt Furie rarely tweets, even about his own HEDZ NFT project, which has been quietly building a strong foundation. TOAD is the ONLY toad other than PEPE that Matt Furie tweeted about! To fans, TOAD is more than just a meme - it’s an emblem of Furie’s unique influence. With its sharp colors, hypnotic eyes, and aura of mystery, TOAD symbolizes a nostalgic yet edgy internet subculture, standing as a playful but potent homage to PEPE’s success. For collectors and fans alike, TOAD feels like a symbol on the brink of something big, an internet relic that’s ready to ripple across the meme world.
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