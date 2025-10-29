معلومات سعر Abbott xStock (ABTX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 126.18 $ 126.18 $ 126.18 24 ساعة منخفض $ 129.98 $ 129.98 $ 129.98 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 126.18$ 126.18 $ 126.18 24 ساعة مرتفع $ 129.98$ 129.98 $ 129.98 عالية طوال الوقت $ 1,994.74$ 1,994.74 $ 1,994.74 أدنى سعر $ 124.89$ 124.89 $ 124.89 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) -0.26% تغير السعر (7 أيام) -1.53% تغير السعر (7 أيام) -1.53%

سعر Abbott xStock (ABTX) في الوقت الحقيقي هو $126.41. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ABTX بين أدنى سعر $ 126.18 وأعلى سعر $ 129.98، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـABTX على الإطلاق هو $ 1,994.74، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 124.89.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ABTX -0.10% على مدار الساعة الماضية، -0.26% على مدار 24 ساعة، و -1.53% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Abbott xStock (ABTX)

القيمة السوقية $ 157.40K$ 157.40K $ 157.40K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M إمداد دورة التداول 1.24K 1.24K 1.24K إجمالي العرض 24,049.99941992 24,049.99941992 24,049.99941992

القيمة السوقية الحالية لـ Abbott xStock هي $ 157.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ABTX يبلغ 1.24K، مع إجمالي عرض 24049.99941992. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.04M.