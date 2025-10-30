استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Abbott xStock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 125.1 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Abbott xStock نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 131.355 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر ABTX هو $ 137.9227 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر ABTX هو $ 144.8188 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ABTX في عام 2029 هو $ 152.0598 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ABTX في عام 2030 هو $ 159.6628 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Abbott xStock نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 260.0739.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Abbott xStock نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 423.6330.