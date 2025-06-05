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JOT السعر(JOT)

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يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول JOT

السعر الحالي لـ JOT (JOT) اليوم هو -- USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من JOT إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق JOT:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو -- USD
- تغير سعر JOT خلال اليوم هو --
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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JOT أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار JOT لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
No Data
تغير سعر JOT اليوم

سجل اليوم JOT تغيرًا -- (--)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر JOT لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار -- (--)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر JOT لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد JOT تغييرًا في -- (--)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر JOT لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر -- (--)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

JOT معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار JOT: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

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JOT معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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ما هو JOT ( JOT )

Jot Art aims to provide a mixed reality(XR) ecosystem powered by A.I with community and player-owned economies.

متوفر JOT على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك JOT الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين JOTلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول JOT على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء JOT سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر JOT

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل JOT، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ JOT؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارJOT.

سجل أسعار JOT

يوفر تتبع مسار سعر JOT معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ JOT. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار JOT.

كيفية شراء JOT ( JOT )

هل تبحث عن كيفية شراء JOT؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء JOT على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة JOT إلى العملات المحلية

1 JOT إلى VND
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1 JOT إلى AUD
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1 JOT إلى GBP
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1 JOT إلى EUR
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1 JOT إلى USD
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1 JOT إلى MYR
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1 JOT إلى TRY
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1 JOT إلى JPY
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1 JOT إلى RUB
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1 JOT إلى INR
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1 JOT إلى IDR
Rp--
1 JOT إلى KRW
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1 JOT إلى PHP
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1 JOT إلى EGP
￡E.--
1 JOT إلى BRL
R$--
1 JOT إلى CAD
C$--
1 JOT إلى BDT
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1 JOT إلى NGN
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1 JOT إلى UAH
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1 JOT إلى VES
Bs--
1 JOT إلى PKR
Rs--
1 JOT إلى KZT
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1 JOT إلى THB
฿--
1 JOT إلى TWD
NT$--
1 JOT إلى AED
د.إ--
1 JOT إلى CHF
Fr--
1 JOT إلى HKD
HK$--
1 JOT إلى MAD
.د.م--
1 JOT إلى MXN
$--

JOT المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ JOT، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب JOT الرسمي

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