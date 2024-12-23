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سعر 8Pay (8PAY) المباشر لليوم هو USD 0.00236041 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 152.78K . يتم تحديث سعر 8PAY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 8Pay الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 145.02 - تغيير سعر 8Pay خلال اليوم هو -0.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 64.73M

أداء سعر 8Pay (8PAY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 8Pay مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 8Pay مقابل USD هو $ +0.0000971275 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 8Pay مقابل USD هو $ -0.0000928852 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 8Pay مقابل USD هو $ -0.0004566218804581485 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.39% 30 يوم $ +0.0000971275 +4.11% 60 يوم $ -0.0000928852 -3.93% 90 يوم $ -0.0004566218804581485 -16.20%

تحليل سعر 8Pay (8PAY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 8Pay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00230696$ 0.00230696 $ 0.00230696 24 ساعة مرتفع $ 0.00243055$ 0.00243055 $ 0.00243055 عالية طوال الوقت $ 2.9$ 2.9 $ 2.9 تغير السعر (1 ساعة) +0.79% تغير السعر (1يوم) -0.39% تغير السعر (7 أيام) -8.69%

معلومات سوق 8Pay (8PAY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: