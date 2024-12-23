سعر 8Pay (8PAY)
سعر 8Pay (8PAY) المباشر لليوم هو USD 0.00236041. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 152.78K. يتم تحديث سعر 8PAY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 8Pay الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 145.02
- تغيير سعر 8Pay خلال اليوم هو -0.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 64.73M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر 8PAY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر 8PAY.
خلال اليوم، كان سعر 8Pay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 8Pay مقابل USD هو $ +0.0000971275 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 8Pay مقابل USD هو $ -0.0000928852 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 8Pay مقابل USD هو $ -0.0004566218804581485 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.39%
|30 يوم
|$ +0.0000971275
|+4.11%
|60 يوم
|$ -0.0000928852
|-3.93%
|90 يوم
|$ -0.0004566218804581485
|-16.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر 8Pay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.79%
-0.39%
-8.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 8PAY إلى AUD
A$0.0037530519
|1 8PAY إلى GBP
￡0.0018647239
|1 8PAY إلى EUR
€0.0022423895
|1 8PAY إلى USD
$0.00236041
|1 8PAY إلى MYR
RM0.0105746368
|1 8PAY إلى TRY
₺0.0830628279
|1 8PAY إلى JPY
¥0.3692153322
|1 8PAY إلى RUB
₽0.2428389808
|1 8PAY إلى INR
₹0.2006112459
|1 8PAY إلى IDR
Rp38.0711237023
|1 8PAY إلى PHP
₱0.1384144424
|1 8PAY إلى EGP
￡E.0.1200268485
|1 8PAY إلى BRL
R$0.0143276887
|1 8PAY إلى CAD
C$0.0033753863
|1 8PAY إلى BDT
৳0.2808651859
|1 8PAY إلى NGN
₦3.6482260919
|1 8PAY إلى UAH
₴0.0985707216
|1 8PAY إلى VES
Bs0.12038091
|1 8PAY إلى PKR
Rs0.6542112356
|1 8PAY إلى KZT
₸1.2345180341
|1 8PAY إلى THB
฿0.0808676466
|1 8PAY إلى TWD
NT$0.0771381988
|1 8PAY إلى CHF
Fr0.0021007649
|1 8PAY إلى HKD
HK$0.0183403857
|1 8PAY إلى MAD
.د.م0.0236513082