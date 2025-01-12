سعر 4547 (4547)
سعر 4547 (4547) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.35K. يتم تحديث سعر 4547 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 4547 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.05K
- تغيير سعر 4547 خلال اليوم هو +18.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر 4547 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 4547 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 4547 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 4547 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+18.96%
|30 يوم
|$ 0
|+73.25%
|60 يوم
|$ 0
|+165.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 4547: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
+18.96%
-6.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
4547 is a tribute to the enduring legacy and resilient spirit of Donald Trump, celebrating his journey from the 45th President and eyeing the potential return as the 47th. This token is built for supporters who believe in a comeback, embodying the energy, boldness, and unyielding vision associated with his campaigns. Featuring a bold eagle symbol alongside the classic red, white, and blue, 4547 aims to rally the community and spark a movement. Whether you’re a political enthusiast or just love the game of meme investing, 4547 offers a unique way to join the ride with every trade.
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