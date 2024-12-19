USDFI 圖標

USDFI 價格 (USDFI)

USD

USDFI (USDFI) 實時價格圖表

$0.876356
$0.876356$0.876356
-3.40%(1D)

今天 USDFI (USDFI) 的價格

今天 USDFI (USDFI) 的實時價格爲 0.876356 USD。目前其市值爲 $ 875.29K USD。USDFI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
USDFI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.76K USD
- USDFI 當天價格變化爲 -3.42%
- 其循環供應量爲 999.00K USD

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USDFI (USDFI) 價格表現 USD

今天內，USDFI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0310477016297791
在過去30天內，USDFI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0340725460
在過去60天內，USDFI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0262770088
在過去90天內，USDFI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0197429087621904

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0310477016297791-3.42%
30天$ +0.0340725460+3.89%
60天$ +0.0262770088+3.00%
90天$ -0.0197429087621904-2.20%

USDFI (USDFI) 價格分析

USDFI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.862408
$ 0.862408$ 0.862408

$ 0.91268
$ 0.91268$ 0.91268

$ 1.62
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+0.09%

-3.42%

-6.45%

USDFI (USDFI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 875.29K
$ 875.29K$ 875.29K

$ 7.76K
$ 7.76K$ 7.76K

999.00K
999.00K 999.00K

什麼是USDFI (USDFI)

USDFI introduces a novel stablecoin design: The token premiers a true non- custodial decentralised stablecoin architecture. It offers real censorship resistance and full, uncompromised on-chain transparency with proof of reserves and a buyer-of-last-resort protocol.

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USDFI (USDFI) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 USDFI (USDFI) 的其他問題

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USDFI 兌換爲當地貨幣

1 USDFI 兌換 AUD
A$1.39340604
1 USDFI 兌換 GBP
0.69232124
1 USDFI 兌換 EUR
0.84130176
1 USDFI 兌換 USD
$0.876356
1 USDFI 兌換 MYR
RM3.943602
1 USDFI 兌換 TRY
30.74256848
1 USDFI 兌換 JPY
¥137.70181828
1 USDFI 兌換 RUB
90.25590444
1 USDFI 兌換 INR
74.58665916
1 USDFI 兌換 IDR
Rp14,366.48950464
1 USDFI 兌換 PHP
51.75758536
1 USDFI 兌換 EGP
￡E.44.61528396
1 USDFI 兌換 BRL
R$5.41588008
1 USDFI 兌換 CAD
C$1.25318908
1 USDFI 兌換 BDT
104.73330556
1 USDFI 兌換 NGN
1,360.79683324
1 USDFI 兌換 UAH
36.78942488
1 USDFI 兌換 VES
Bs43.8178
1 USDFI 兌換 PKR
Rs243.89863836
1 USDFI 兌換 KZT
459.7801754
1 USDFI 兌換 THB
฿30.2780998
1 USDFI 兌換 TWD
NT$28.59549628
1 USDFI 兌換 CHF
Fr0.77995684
1 USDFI 兌換 HKD
HK$6.80928612
1 USDFI 兌換 MAD
.د.م8.78985068