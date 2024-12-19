USDFI 價格 (USDFI)
今天 USDFI (USDFI) 的實時價格爲 0.876356 USD。目前其市值爲 $ 875.29K USD。USDFI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
USDFI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.76K USD
- USDFI 當天價格變化爲 -3.42%
- 其循環供應量爲 999.00K USD
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今天內，USDFI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0310477016297791。
在過去30天內，USDFI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0340725460。
在過去60天內，USDFI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0262770088。
在過去90天內，USDFI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0197429087621904。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0310477016297791
|-3.42%
|30天
|$ +0.0340725460
|+3.89%
|60天
|$ +0.0262770088
|+3.00%
|90天
|$ -0.0197429087621904
|-2.20%
USDFI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.09%
-3.42%
-6.45%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
USDFI introduces a novel stablecoin design: The token premiers a true non- custodial decentralised stablecoin architecture. It offers real censorship resistance and full, uncompromised on-chain transparency with proof of reserves and a buyer-of-last-resort protocol.
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|1 USDFI 兌換 AUD
A$1.39340604
|1 USDFI 兌換 GBP
￡0.69232124
|1 USDFI 兌換 EUR
€0.84130176
|1 USDFI 兌換 USD
$0.876356
|1 USDFI 兌換 MYR
RM3.943602
|1 USDFI 兌換 TRY
₺30.74256848
|1 USDFI 兌換 JPY
¥137.70181828
|1 USDFI 兌換 RUB
₽90.25590444
|1 USDFI 兌換 INR
₹74.58665916
|1 USDFI 兌換 IDR
Rp14,366.48950464
|1 USDFI 兌換 PHP
₱51.75758536
|1 USDFI 兌換 EGP
￡E.44.61528396
|1 USDFI 兌換 BRL
R$5.41588008
|1 USDFI 兌換 CAD
C$1.25318908
|1 USDFI 兌換 BDT
৳104.73330556
|1 USDFI 兌換 NGN
₦1,360.79683324
|1 USDFI 兌換 UAH
₴36.78942488
|1 USDFI 兌換 VES
Bs43.8178
|1 USDFI 兌換 PKR
Rs243.89863836
|1 USDFI 兌換 KZT
₸459.7801754
|1 USDFI 兌換 THB
฿30.2780998
|1 USDFI 兌換 TWD
NT$28.59549628
|1 USDFI 兌換 CHF
Fr0.77995684
|1 USDFI 兌換 HKD
HK$6.80928612
|1 USDFI 兌換 MAD
.د.م8.78985068