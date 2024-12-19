THORSwap 圖標

THORSwap 價格 (THOR)

USD

THORSwap (THOR) 實時價格圖表

$0.171725
$0.171725$0.171725
-11.00%(1D)

今天 THORSwap (THOR) 的價格

今天 THORSwap (THOR) 的實時價格爲 0.171725 USD。目前其市值爲 $ 33.51M USD。THOR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
THORSwap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 150.32K USD
- THORSwap 當天價格變化爲 -11.01%
- 其循環供應量爲 195.03M USD

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THORSwap (THOR) 價格表現 USD

今天內，THORSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0212501349778423
在過去30天內，THORSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0191224545
在過去60天內，THORSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0659382786
在過去90天內，THORSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.11769150133426

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0212501349778423-11.01%
30天$ -0.0191224545-11.13%
60天$ -0.0659382786-38.39%
90天$ -0.11769150133426-40.66%

THORSwap (THOR) 價格分析

THORSwap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.170575
$ 0.170575$ 0.170575

$ 0.194628
$ 0.194628$ 0.194628

$ 3.05
$ 3.05$ 3.05

-0.19%

-11.01%

-10.59%

THORSwap (THOR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 33.51M
$ 33.51M$ 33.51M

$ 150.32K
$ 150.32K$ 150.32K

195.03M
195.03M 195.03M

什麼是THORSwap (THOR)

Swap Layer 1 assets, earn yield and bond nodes on the leading DEX powered by THORChain.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

THORSwap (THOR) 資源

官網

大家還在問：關於 THORSwap (THOR) 的其他問題

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THOR 兌換爲當地貨幣

1 THOR 兌換 AUD
A$0.27304275
1 THOR 兌換 GBP
0.13566275
1 THOR 兌換 EUR
0.164856
1 THOR 兌換 USD
$0.171725
1 THOR 兌換 MYR
RM0.7727625
1 THOR 兌換 TRY
6.024113
1 THOR 兌換 JPY
¥26.96254225
1 THOR 兌換 RUB
17.80616525
1 THOR 兌換 INR
14.61551475
1 THOR 兌換 IDR
Rp2,815.163484
1 THOR 兌換 PHP
10.1420785
1 THOR 兌換 EGP
￡E.8.744237
1 THOR 兌換 BRL
R$1.05954325
1 THOR 兌換 CAD
C$0.24556675
1 THOR 兌換 BDT
20.52285475
1 THOR 兌換 NGN
266.65286275
1 THOR 兌換 UAH
7.2090155
1 THOR 兌換 VES
Bs8.58625
1 THOR 兌換 PKR
Rs47.79278475
1 THOR 兌換 KZT
90.09552125
1 THOR 兌換 THB
฿5.9313815
1 THOR 兌換 TWD
NT$5.60338675
1 THOR 兌換 CHF
Fr0.15283525
1 THOR 兌換 HKD
HK$1.33430325
1 THOR 兌換 MAD
.د.م1.72240175