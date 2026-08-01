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PAX Gold 目前實時價格為 4,373 TWD。GOLD(PAXG) 市值為 1,997,999,696.603 TWD。追蹤台灣的 GOLD(PAXG) 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！PAX Gold 目前實時價格為 4,373 TWD。GOLD(PAXG) 市值為 1,997,999,696.603 TWD。追蹤台灣的 GOLD(PAXG) 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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PAX Gold 圖標

PAX Gold實時價格 (GOLD(PAXG))

1 GOLD(PAXG) 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$139,952
NT$139,952NT$139,952
-0.31%1D
TWD
PAX Gold (GOLD(PAXG)) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:45:59 (UTC+8)

PAX Gold 今日價格

PAX Gold (GOLD(PAXG)) 今日實時價格為 NT$ 4,373，過去 24 小時內變化了 0.31%。目前 GOLD(PAXG) 兌 TWD 的匯率為 NT$ 4,373 每 GOLD(PAXG)。

PAX Gold 目前市值在 NT$ 2.00B 排名第 #35，流通供應量為 456.89K GOLD(PAXG)。過去 24 小時內，GOLD(PAXG) 的交易價格在 NT$ 4,316.16（低點）和 NT$ 4,394.22（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 179,929.782978468928，而歷史最低價為 NT$ 44,415.24809184

短期表現方面，GOLD(PAXG) 在過去一小時內波動了 -0.22%，過去7 天內波動了 +0.91%。過去一天，總交易量達到 NT$ 2.92M

PAX Gold（GOLD(PAXG)）市場資訊

No.35

NT$ 2.00B
NT$ 2.00BNT$ 2.00B

NT$ 2.92M
NT$ 2.92MNT$ 2.92M

NT$ 2.00B
NT$ 2.00BNT$ 2.00B

456.89K
456.89K 456.89K

--
----

456,894.511
456,894.511 456,894.511

0.08%

ETH

PAX Gold 的目前市值為 NT$ 2.00B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 2.92M。GOLD(PAXG) 的流通量為 456.89K，總供應量是 456894.511，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.00B

PAX Gold 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 4,316.16
NT$ 4,316.16NT$ 4,316.16
24H最低價
NT$ 4,394.22
NT$ 4,394.22NT$ 4,394.22
24H最高價

NT$ 4,316.16
NT$ 4,316.16NT$ 4,316.16

NT$ 4,394.22
NT$ 4,394.22NT$ 4,394.22

NT$ 179,929.782978468928
NT$ 179,929.782978468928NT$ 179,929.782978468928

NT$ 44,415.24809184
NT$ 44,415.24809184NT$ 44,415.24809184

-0.22%

-0.31%

+0.91%

+0.91%

PAX Gold（GOLD(PAXG)）價格歷史 TWD

跟蹤 PAX Gold 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -435.2003-0.31%
30天NT$ +317.38+7.82%
60天NT$ +61.53+1.42%
90天NT$ -163.6-3.61%
PAX Gold 今日價格變化

今天，GOLD(PAXG) 記錄了 NT$ -435.2003 (-0.31%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

PAX Gold 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +317.38 (+7.82%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

PAX Gold 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，GOLD(PAXG) 的變化為 NT$ +61.53 (+1.42%)，從而更廣泛地了解其表現。

PAX Gold 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -163.6 (-3.61%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 PAX Gold（GOLD(PAXG)）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 PAX Gold 價格歷史頁面

PAX Gold 分析

本分析利用人工智慧模型評估 PAX Gold 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

PAX Gold 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 GOLD(PAXG) 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點現價 ＞ R2位於 R2 上方比近期「最貴」區間還貴，處於高位地帶。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。
EMA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。

【市場結構】PAXG_USDT在4小時周期內現價4798.81，位於支撐區4689.9上方108.91點，已突破R1阻力位4749.76，並逼近R2位置4797.29。MA組與EMA組均呈現3至4檔買入信號，價格運行於多重均線系統上方，形成強勁的支撐結構。目前處於支撐區的上半段，距離R2阻力僅差1.52點。 【動能狀態】MACD錄得死叉信號，與均線系統的買入信號出現分歧，快慢指標呈現不同方向的分層狀態。RSI維持在中性區間運行，短期動能分散，尚未形成明確的方向性。多空雙方的動能在關鍵阻力位附近出現技術性分化，波動率則在高位整理過程中呈現收斂特徵。 【關鍵價位】上方R2阻力4797.29距現價僅1.52點，為近期關鍵位；R1回撤支撐4749.76距現價49.05點。下方支撐區4689.9距現價108.91點，S1支撐4642.37距現價156.44點，為遠端參考位。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 PAX Gold 的價格？

以下是一些影響PAXG價格的重要因素：

1. 黃金現貨價格——PAXG直接跟蹤實物黃金的價值。
2. 市場對數字黃金投資的需求，與傳統黃金ETF的比較。
3. 加密貨幣市場的情緒與採用程度。
4. 影響穩定幣與代幣化資產的監管變化。
5. Paxos Trust的聲譽及其在監管合規方面的表現。
6. 交易所上的交易量與流動性。
7. 機構投資者對基於區塊鏈的貴金屬的採納情況。
8. 全球經濟不確定性所引發的避險需求。

為什麼人們想知道 PAX Gold 今天的價格？

人們想要了解 PAXG 的今日價格，因為它是一種以黃金為後盾的穩定幣，每個代幣都代表一英兩的實體黃金。投資人會關注其價格，以監控黃金市場的走勢、做出交易決策、對沖通膨風險，並即時評估投資組合的表現。

PAX Gold 的價格預測

PAX Gold（GOLD(PAXG)）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，GOLD(PAXG) 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
PAX Gold (GOLD(PAXG)) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，PAX Gold 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 PAX Gold 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 PAX Gold 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 GOLD(PAXG) 2026–2027 年價格的預測。

關於 PAX Gold

PAX Gold (PAXG) 是一種數位資產，讓投資者能透過區塊鏈基礎架構擁有並交易實物黃金。每一個 PAXG 代幣都由一盎司的 400 盎司倫敦良好交割金條所支持，並儲存在 Brink's 的金庫中。這提供了實物黃金所有權的好處，如價值隨時間保存，同時也提供數位資產的可分割性、可攜性和可轉讓性。PAXG 運行在以太坊區塊鏈上，遵循 ERC-20 代幣標準，其供應量由儲備的實物黃金數量決定。它通常被用作對抗市場波動的避險工具，價值儲存手段，或是一種更靈活且易於取得的投資黃金方式。

如何在台灣購買和投資 PAX Gold

準備好開始使用 PAX Gold 了嗎？在 MEXC 購買 GOLD(PAXG) 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 PAX Gold 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 PAX Gold (GOLD(PAXG)) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，PAX Gold 將立即存入您的錢包。
PAX Gold (GOLD(PAXG)) 購買教程

PAX Gold 能做什麼？

擁有 PAX Gold 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 PAX Gold (GOLD(PAXG)) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是PAX Gold (GOLD(PAXG))

Pax Gold (PAXG) 是一種黃金支持的加密貨幣，由 Paxos Standard (PAX) 的創建者於 2019 年 9 月推出。作為在以太坊區塊鏈上運行的 ERC-20 代幣，Pax Gold 可在各種交易所進行交易，並擁有成為交易者開始投資黃金的一種便捷方式。

PAX Gold資源

要更深入地瞭解 PAX Gold，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方PAX Gold網站
區塊查詢

類別 :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Commodities

人們還問：關於PAX Gold的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:45:59 (UTC+8)

PAX Gold（GOLD(PAXG)）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 PAX Gold 的更多資訊

GOLD(PAXG)USDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 GOLD(PAXG)。在 MEXC 上探索 GOLD(PAXG)USDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 PAX Gold (GOLD(PAXG)) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 PAX Gold 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
GOLD(PAXG)/USDT
NT$139,951.68
NT$139,951.68NT$139,951.68
-0.31%
672.00 (USDT)
GOLD(PAXG)/USDC
NT$139,968.96
NT$139,968.96NT$139,968.96
-0.12%
19.25 (USDT)

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KII

NT$2.43808
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NT$0.158720
NT$0.158720NT$0.158720

-0.24%

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Thinking Cat

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NT$0.44640
NT$0.44640NT$0.44640

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NT$10.7936
NT$10.7936NT$10.7936

+10.22%

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NT$8.97376NT$8.97376

-1.70%

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KiiChain

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NT$2.43808
NT$2.43808NT$2.43808

+301.00%

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Isekai Blade

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NT$0.034048
NT$0.034048NT$0.034048

+77.33%

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CAP

NT$2.15712
NT$2.15712NT$2.15712

+12.57%

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NT$0.48480
NT$0.48480NT$0.48480

+7.37%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.3644672
NT$0.3644672NT$0.3644672

+5.40%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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TWD

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