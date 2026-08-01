PAX Gold 今日價格

PAX Gold (GOLD(PAXG)) 今日實時價格為 NT$ 4,373，過去 24 小時內變化了 0.31%。目前 GOLD(PAXG) 兌 TWD 的匯率為 NT$ 4,373 每 GOLD(PAXG)。

PAX Gold 目前市值在 NT$ 2.00B 排名第 #35，流通供應量為 456.89K GOLD(PAXG)。過去 24 小時內，GOLD(PAXG) 的交易價格在 NT$ 4,316.16（低點）和 NT$ 4,394.22（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 179,929.782978468928，而歷史最低價為 NT$ 44,415.24809184。

短期表現方面，GOLD(PAXG) 在過去一小時內波動了 -0.22%，過去7 天內波動了 +0.91%。過去一天，總交易量達到 NT$ 2.92M。

PAX Gold（GOLD(PAXG)）市場資訊

排名 No.35 市值 NT$ 2.00BNT$ 2.00B NT$ 2.00B 成交量（24H） NT$ 2.92MNT$ 2.92M NT$ 2.92M 完全稀釋市值 NT$ 2.00BNT$ 2.00B NT$ 2.00B 流通量 456.89K 456.89K 456.89K 最大供應量 ---- -- 總供應量 456,894.511 456,894.511 456,894.511 市場佔有率 0.08% 所屬公鏈 ETH

PAX Gold 的目前市值為 NT$ 2.00B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 2.92M。GOLD(PAXG) 的流通量為 456.89K，總供應量是 456894.511，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.00B。