PAX Gold實時價格 (GOLD(PAXG))
PAX Gold (GOLD(PAXG)) 今日實時價格為 NT$ 4,373，過去 24 小時內變化了 0.31%。目前 GOLD(PAXG) 兌 TWD 的匯率為 NT$ 4,373 每 GOLD(PAXG)。
PAX Gold 目前市值在 NT$ 2.00B 排名第 #35，流通供應量為 456.89K GOLD(PAXG)。過去 24 小時內，GOLD(PAXG) 的交易價格在 NT$ 4,316.16（低點）和 NT$ 4,394.22（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 179,929.782978468928，而歷史最低價為 NT$ 44,415.24809184。
短期表現方面，GOLD(PAXG) 在過去一小時內波動了 -0.22%，過去7 天內波動了 +0.91%。過去一天，總交易量達到 NT$ 2.92M。
No.35
0.08%
ETH
PAX Gold 的目前市值為 NT$ 2.00B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 2.92M。GOLD(PAXG) 的流通量為 456.89K，總供應量是 456894.511，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.00B。
-0.22%
-0.31%
+0.91%
+0.91%
跟蹤 PAX Gold 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -435.2003
|-0.31%
|30天
|NT$ +317.38
|+7.82%
|60天
|NT$ +61.53
|+1.42%
|90天
|NT$ -163.6
|-3.61%
今天，GOLD(PAXG) 記錄了 NT$ -435.2003 (-0.31%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +317.38 (+7.82%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，GOLD(PAXG) 的變化為 NT$ +61.53 (+1.42%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -163.6 (-3.61%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 GOLD(PAXG) 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|現價 ＞ R2
|位於 R2 上方
|比近期「最貴」區間還貴，處於高位地帶。
|StochRSI
|> 80
|超買區
|短線漲速過快，注意回落風險。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|3‑4 買
|40‑60% 中立
|均線多空參半，方向待觀察。
|EMA 組
|3‑4 買
|40‑60% 中立
|均線多空參半，方向待觀察。
【市場結構】PAXG_USDT在4小時周期內現價4798.81，位於支撐區4689.9上方108.91點，已突破R1阻力位4749.76，並逼近R2位置4797.29。MA組與EMA組均呈現3至4檔買入信號，價格運行於多重均線系統上方，形成強勁的支撐結構。目前處於支撐區的上半段，距離R2阻力僅差1.52點。 【動能狀態】MACD錄得死叉信號，與均線系統的買入信號出現分歧，快慢指標呈現不同方向的分層狀態。RSI維持在中性區間運行，短期動能分散，尚未形成明確的方向性。多空雙方的動能在關鍵阻力位附近出現技術性分化，波動率則在高位整理過程中呈現收斂特徵。 【關鍵價位】上方R2阻力4797.29距現價僅1.52點，為近期關鍵位；R1回撤支撐4749.76距現價49.05點。下方支撐區4689.9距現價108.91點，S1支撐4642.37距現價156.44點，為遠端參考位。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，PAX Gold 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
PAX Gold (PAXG) 是一種數位資產，讓投資者能透過區塊鏈基礎架構擁有並交易實物黃金。每一個 PAXG 代幣都由一盎司的 400 盎司倫敦良好交割金條所支持，並儲存在 Brink's 的金庫中。這提供了實物黃金所有權的好處，如價值隨時間保存，同時也提供數位資產的可分割性、可攜性和可轉讓性。PAXG 運行在以太坊區塊鏈上，遵循 ERC-20 代幣標準，其供應量由儲備的實物黃金數量決定。它通常被用作對抗市場波動的避險工具，價值儲存手段，或是一種更靈活且易於取得的投資黃金方式。
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Pax Gold (PAXG) 是一種黃金支持的加密貨幣，由 Paxos Standard (PAX) 的創建者於 2019 年 9 月推出。作為在以太坊區塊鏈上運行的 ERC-20 代幣，Pax Gold 可在各種交易所進行交易，並擁有成為交易者開始投資黃金的一種便捷方式。
要更深入地瞭解 PAX Gold，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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